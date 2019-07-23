За набережную в Комсомольске будет отвечать местная мэрия, а не краевое министерство
Мэрия Комсомольска-на-Амуре будет отвечать за городскую набережную. До недавнего времени содержанием и благоустройством этого объекта целиком и полностью занимались в краевом министерстве имущественных отношений. Сейчас в ведомстве готовят документы для передачи набережной на баланс городской администрации.
- Деньги на процедуру перевода объекта в муниципальную собственность выделит край. Когда процесс переоформления закончится, то содержание территории перейдет в ведение администрации города, а также произойдет перераспределение финансирования. Ожидается, что вопрос по передаче объекта окончательно решат уже на этой неделе, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.
Отметим, что за состоянием городской набережной в Комсомольске все равно продолжат присматривать на региональном уровне. Основной задачей такого контроля будет пресечение случаев захламления мусором, например.
ИСТОЧНИК KP.RU