СЕГОДНЯ 06:54 2019-07-23T06:54:11+03:00

За набережную в Комсомольске будет отвечать местная мэрия, а не краевое министерство ФОТО: Министерство имущественных отношений

Сейчас идет процесс передачи объекта из одной структуры в другую

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Мэрия Комсомольска-на-Амуре будет отвечать за городскую набережную. До недавнего времени содержанием и благоустройством этого объекта целиком и полностью занимались в краевом министерстве имущественных отношений. Сейчас в ведомстве готовят документы для передачи набережной на баланс городской администрации.

- Деньги на процедуру перевода объекта в муниципальную собственность выделит край. Когда процесс переоформления закончится, то содержание территории перейдет в ведение администрации города, а также произойдет перераспределение финансирования. Ожидается, что вопрос по передаче объекта окончательно решат уже на этой неделе, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.

Отметим, что за состоянием городской набережной в Комсомольске все равно продолжат присматривать на региональном уровне. Основной задачей такого контроля будет пресечение случаев захламления мусором, например.

ИСТОЧНИК KP.RU