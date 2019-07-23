СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-23T07:28:33+03:00

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«Россельхозбанк» продлевает акцию «Почетный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Ставка по потребительским кредитам без обеспечения составляет от 9,9%* годовых.

Акция продлится до 1 октября 2019 года (включительно). Сумма кредита до 500 тысяч рублей, срок кредитования - до 7 лет. Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

* по кредитам со сроком до 12 месяцев (включительно) в случае получения пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» при условии оформления личного страхования жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU