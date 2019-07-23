Дрэг-рейсеры соберутся на чемпионат под Хабаровском

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-23T07:50:31+03:00

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Под Хабаровском на аэродроме «Калинка» пройдет второй этап Чемпионата Дальнего Востока по дрэг-рейсингу. Автолюбители и почитатели гоночных соревнований соберутся на это мероприятие в ближайшую субботу, 27 июля.

Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта, к участию в состязаниях приглашают как профессиональных спортсменов, так и всех желающих автолюбителей. На сегодняшний день известно, что за звание лучшего дрэг-рейсера собираются бороться гонщики из Приморья, Амурской области и Хабаровска. Для зрителей во время соревнований организуют работу фудкорта, наблюдать за происходящим можно будет со специальных площадок.

Отметим, что вход на мероприятие платный. Стоимость билета 200 рублей. Детей до 12 лет будут пропускать бесплатно. Начало заездов в 10:00. Более подробная информация на сайте мероприятия. Прием заявок от желающих участвовать продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU