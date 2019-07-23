2019-07-23T09:25:46+03:00
Общество

Обычная пекарня стала местом преступления в Комсомольске-на-Амуре

Из помещения в выходной день неожиданно пропала вся дневная выручка
Ольга КИВА
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Обычная пекарня стала местом преступления в Комсомольске-на-АмуреОбычная пекарня стала местом преступления в Комсомольске-на-АмуреФото: Олег ЗОЛОТО
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Обычная пекарня в Комсомольске-на-Амуре оказалась местом преступления. Посреди дня из помещения исчезла вся дневная выручка. Деньги лежали в жестяной коробке, а потом куда-то делись. Как выяснилось во время проверки, руку к этому приложила одна из сотрудниц.

- Ущерб заявительница, она же индивидуальный предприниматель и владелец пекарни, оценила в 13 тысяч рублей. Во время проверки полицейские узнали, что днем в помещении побывала одна из сотрудниц, которая оказалась причастна к краже, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантка в свои 28 лет уже имеет судимость. Она рассказала на допросе, что навестила коллег в выходной день, а когда подвернулся случай и ее никто не видел, забрала деньги. Позже подозреваемая потратила их по своему усмотрению. В отношении женщины уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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