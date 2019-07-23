Пострадавшим при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае оказывают психологическую помощь

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-23T07:27:44+03:00

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В Хабаровском крае начали оказывать психологическую помощь пострадавшим при пожаре в детском лагере «Холдоми». Трагедия случилась в ночь с 22 на 23 июля. В лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. От огня пострадали четыре ребенка, из которых одна девочка, жительница Комсомольска-на-Амуре, погибла от огня.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, звонки от пострадавших при пожаре принимают в Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечном по телефону (4217) 54-22-82, а также в Хабаровске по телефону (4212) 30-70-92. Родителей готовы принять специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В Комсомольске-на-Амуре такое учреждение расположено по адресу проспект Октябрьский, 26 корпус 2, а в Хабаровске - проезд Трамвайный, 5а.

Напомним, в администрации города уже сообщили о готовности помочь родственникам девочки, погибшей во время пожара. На место происшествия уже отправились специалисты надзорных ведомств – прокуратуры, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и других. Также в Солнечном районе находится Сергей Фургал.

ИСТОЧНИК KP.RU