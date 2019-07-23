В запертой изнутри квартире в Хабаровске обнаружили труп

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-23T09:54:35+03:00

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Накануне, 22 июля, в Хабаровске помощь спасателей понадобилась сотрудникам полиции. Стражи порядка безуспешно пытались попасть в квартиру, хозяин которой не отвечал на звонки, не выходил на работу и не открывал дверь. Родные и коллеги стали волноваться, обратились в полицию, но ситуация прояснилась только после прибытия к многоэтажке на улице Аксенова спасателей.

- Специалисты службы спасения помогли попасть полицейским в квартиру. Так как дверь оказалась закрытой изнутри на ключ, пришлось забраться в квартиру через окно. Жилье находилось на втором этаже общежития, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели открыли дверь и полицейские смогли войти в помещение. Внутри стражи порядка обнаружили тело мужчины без признаков жизнь. Обстоятельства смерти изучают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU