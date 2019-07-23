В Комсомольске озвучили суммы выплат семьям детей, пострадавших при пожаре в детском лагере

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-23T09:44:22+03:00

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В администрации Комсомольска-на-Амуре озвучили суммы выплат семьям детей, пострадавших при пожаре в детском лагере «Холдоми». Жуткая трагедия унесла жизнь одной девочки, еще трое детей сейчас находятся в больнице. Происшествие случилось в ночь с 22 на 23 июля. В лагере на тот момент находились 189 детей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, семья погибшей девочки получит 200 тысяч рублей, семьи пострадавших детей – по 50 тысяч рублей. Деньги выделят из резервного фонда мэрии. За оформление необходимых документов будут отвечать сотрудники управления образования администрации города. Родным и близким погибшего ребенка также пообещали помощь в организации похорон. Средства на них выделит предприятие, где работает отец девочки.

Напомним, сейчас в крае работает телефонная «горячая линия». Специалисты готовы оказать психологическую поддержку родителям детей, которые пострадали при пожаре. Телефон в Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечном (4217) 54-22-82, в Хабаровске - (4212) 30-70-92.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители и представители других ведомств. Также в срочном порядке на место трагедии прибыл и Сергей Фургал. В регионе уже приняли решение с 24 по 26 июля в загородных лагерях провести дополнительные проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU