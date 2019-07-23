2019-07-23T11:11:36+03:00
Общество

Чиновнику в Еврейской автономии придется заплатить из своего кармана за разбитые дороги

Главу Волочаевского городского поселения уличили в необеспечении безопасности дорожного движения
Александр ШТААЛЬ
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Чиновнику в Еврейской автономии придется заплатить из своего кармана за разбитые дорогиЧиновнику в Еврейской автономии придется заплатить из своего кармана за разбитые дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии чиновнику выписали штраф за плохие дороги. Трассы в Волочаевском городском поселении оказались весьма небезопасными. Ямы, выбоины и отсутствие разметки – все это, так или иначе, мешает водителям нормально ездить, создавало угрозу их жизни. Местные жители долго ждали, когда власти сделают что-нибудь с этим безобразием. Наконец они не выдержали и во всей красе представили эту ситуацию в одном из постов в социальной сети.

- Эта публикация и стала поводом для проведения проверки. Обследовали дороги в поселке Волочаевка-2 и поселке Волочаевка-2 до села Даниловка, убедились, что они не соответствуют требованиям технических стандартов и требуют ремонта, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

За необеспечение контроля безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в адрес главы администрации Волочаевского городского поселения внесли представление. Также в отношение него возбудили административное дело. Материалы позже рассмотрели в суде, решением служителей Фемиды стал назначенный штраф в 20 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

После разбирательств в населенных пунктах провели ямочный ремонт автодорог. Регулярное автобусное сообщение между селами не прекращалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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