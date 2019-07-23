2019-07-23T12:21:19+03:00
Общество

Вопрос с карточками для школьных турникетов окончательно решили в Биробиджане

Детям выдавать пластик будут бесплатно
Ольга КИВА
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Вопрос с карточками для школьных турникетов окончательно решили в БиробиджанеВопрос с карточками для школьных турникетов окончательно решили в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
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В школах Биробиджана с 1 сентября появятся турникеты. Это значит, что зайти и выйти из помещения школьники смогут только при наличии специальных карточек-пропусков. Ранее поступила информация, что родителям придется платить за оформление таких «ключей». Однако в мэрии на этот уже дали разъяснения по поводу этого вопроса.

- Каждый ребенок получит карточку для прохода в школу бесплатно. Деньги на оформление пропусков выделят из городского бюджета, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Если ребенок забудет карточку, он все равно войдет в школу, но зарегистрирует его охранник в «ручном режиме». Систему устанавливают, чтобы проконтролировать доступ чужих людей.

Напомним, турникеты появятся не во всех школах одновременно. Так, некоторые учебные заведения через суд добились отсрочки по установке устройств. К слову, родителям, которые планируют получать смс-сообщения о времени, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее, придется платить за услугу. Со всеми родителями обязательно проведут разъяснительные беседы о работе новой системы контроля управления доступом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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