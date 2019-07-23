2019-07-23T12:04:04+03:00
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в Хабаровском крае на «Холдоми» передано в центральный аппарат Следственного комитета России

Александр Бастрыкин указал на необходимость всестороннего и объективного расследования этой трагедии
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Уголовное дело о пожаре в Хабаровском крае на «Холдоми» передано в центральный аппарат Следственного комитета РоссииУголовное дело о пожаре в Хабаровском крае на «Холдоми» передано в центральный аппарат Следственного комитета РоссииФото: Амурский спасательный центр МЧС России
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Хабаровскому краю, уголовное дело, возбужденное в крае по факту пожара в детском лагере «Холдоми», передано в Москву. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В целях всестороннего и объективного расследования», подчеркнуто в распоряжении главного следователя страны. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить круг лиц, по вине которых в огне погибла девочка-подросток, еще трое детей попали в реанимацию, один ребенок – в шоковом состоянии. Травмы и ущерб здоровью различной степени тяжести получили также пятеро взрослых.

Следователям предстоит оценить действия (бездействие) руководства лагеря, проверить должностных лиц контрольно-надзорных органов на наличие в их действиях халатности.

Напомним, пожар в палаточном детском лагере начался поздно ночью, около трех часов. Пожарные были на месте через десять минут, но к тому моменту от двадцати из двадцати шести палаток остались только металлические каркасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вопрос с карточками для школьных турникетов окончательно решили в Биробиджане
Хабаровский край прирастет двумя новыми храмами
Чиновнику в Еврейской автономии придется заплатить из своего кармана за разбитые дороги
В Хабаровске открыли площадку для параворкаута
В запертой изнутри квартире в Хабаровске обнаружили труп
Обычная пекарня стала местом преступления в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске озвучили суммы выплат семьям детей, пострадавших при пожаре в детском лагере
«Деревянная» контрабанда застопорилась на таможне в Еврейской автономии
Дрэг-рейсеры соберутся на чемпионат под Хабаровском
Пострадавшим при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае оказывают психологическую помощь
За набережную в Комсомольске будет отвечать местная мэрия, а не краевое министерство
«Россельхозбанк» продлевает акцию «Почетный возраст»
Бизнес в Хабаровском крае берет курс на национальные проекты
Верующие в Хабаровске собрали деньги для пострадавших от наводнения из Иркутской области
Ребенка и мужчину из опрокинувшейся лодки продолжают искать в Хабаровском крае
В Еврейской автономии закупают новое медицинское оборудование
В администрации Комсомольска помогут родственникам ребенка, погибшего при пожаре в лагере