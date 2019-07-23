СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-23T12:04:04+03:00

Уголовное дело о пожаре в Хабаровском крае на «Холдоми» передано в центральный аппарат Следственного комитета России Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Александр Бастрыкин указал на необходимость всестороннего и объективного расследования этой трагедии

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Хабаровскому краю, уголовное дело, возбужденное в крае по факту пожара в детском лагере «Холдоми», передано в Москву. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В целях всестороннего и объективного расследования», подчеркнуто в распоряжении главного следователя страны. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить круг лиц, по вине которых в огне погибла девочка-подросток, еще трое детей попали в реанимацию, один ребенок – в шоковом состоянии. Травмы и ущерб здоровью различной степени тяжести получили также пятеро взрослых.

Следователям предстоит оценить действия (бездействие) руководства лагеря, проверить должностных лиц контрольно-надзорных органов на наличие в их действиях халатности.

Напомним, пожар в палаточном детском лагере начался поздно ночью, около трех часов. Пожарные были на месте через десять минут, но к тому моменту от двадцати из двадцати шести палаток остались только металлические каркасы.

ИСТОЧНИК KP.RU