В Хабаровском крае скончались еще два ребенка, пострадавших от пожара в лагере «Холдоми»
Две девочки скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью. На данный момент известно, что врачи борются за жизнь мальчика, также получившего серьезные ожоги во время пожара.
Ранее минздрав Хабаровского края уточнил, что при пожаре в палаточном лагере под Комсомольском пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Теперь число погибших достигло трех.
- В результате пожара в детском палаточном лагере, что в районе поселка Солнечный Хабаровского края, всего пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погиб один ребенок, - говорилось в сообщении краевого минздрава.
Напомним, палаточный лагерь в «Холдоми» сгорел сегодня ночью. На момент возгорания на территории туристического комплекса находились 250 детей, 189 из которых жили в палатках из ПВХ, где и произошел пожар, в результате которого погибла одиннадцатилетняя девочка. Еще трое отдыхающих в возрасте от 11 до 13 лет получили сильнейшие ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение Центральной городской больницы поселка Солнечный. Медики оказывают им всю возможную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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