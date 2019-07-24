СЕГОДНЯ 01:37 2019-07-24T01:44:21+03:00

Погода в Хабаровске на 24 июля 2019 года: до +19, дождь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Погода решила резко поменять свой характер. Точнее, усугубить своё пасмурное настроение. Нас ожидает резкое падение температурного фона. Плотная облачность, осадки время от времени и порывистый ветер сохранятся.

В Биробиджане сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +18+20.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра 145 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем на 10-15 сантиметров. Температура воды 23,6 градуса.

В Бикине сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +!6+18. Уровень Амура у города Юности 174 сантиметра.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16. Уровень Амура в устье реки 130 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19.

ИСТОЧНИК KP.RU