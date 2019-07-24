Сельчанка в ЕАО отчаянно пытается выселиться из дома с 80-летней историей

СЕГОДНЯ 02:06 2019-07-24T02:06:02+03:00

Дом в 2016 году признали аварийным, однако ключи от новой квартиры женщине никто не торопится вручать

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Жительница села Птичник отчаянно пытается переселиться из своей ветхой квартиры в новое благоустроенное жилье. Однако чиновники не торопятся идти навстречу женщина, несмотря на то, что дом признали аварийным еще в 2016 году. Сельчанка устала обивать пороги администрации и обратилась в прокуратуру.

- По обращению заявительницы провели проверку. Выяснилось, что женщина с семьей живет в двухкомнатной квартире в доме на улице Центральной в селе Птичник 1938 года постройки. Жилье сельчанке предоставили по договору социального найма. Также проверка показала, что она и члены ее семьи в списке граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Местные чиновники почему-то не торопились исполнять свои прямые обязанности и не давали женщине нового жилья взамен аварийного. Резкий поворот в этой истории случился, когда в суд направили иск. Служители Фемиды рассмотрели документ и удовлетворили требования по предоставлению женщине квартиры вне очереди. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU