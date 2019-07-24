СЕГОДНЯ 02:25 2019-07-24T02:25:52+03:00

Должника по налогам в Хабаровском крае помогли найти его же собственные соседи Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Житель района имени Лазо отказался платить налоги и оказался в «черном» списке должников. В отношении мужчины начали исполнительное производство. Его имущество собирались описать на сумму шесть тысяч рублей, однако загвоздка была в том, что неплательщика никак не могли застать дома.

- Во время одного из визитов судебные приставы попросили соседей должника сообщить, когда тот появится дома. Для этого жильцам оставили номер телефона. Когда они увидели, что мужчина хозяйничает на своем участке, то тут же позвонили приставам, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге должнику пришлось принять гостей в погонах и впустить их свой дом. Последние в свою очередь нашли в его жилище телевизор, денег от продажи которого хватит, чтобы полностью погасить задолженность. Имущество уже арестовали. Теперь у мужчины есть только 10 дней, чтобы решить финансовый вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU