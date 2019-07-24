2019-07-24T02:58:33+03:00
Общество

Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем воды

Ожидается, что вода поднимется на 15-20 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем водыУровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем водыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае проходит циклон, но пока, как отмечают специалисты, чрезвычайных ситуаций в регионе не отмечается. Однако из-за непогоды уровень воды может начать подниматься. Так, по прогнозам гидрологов в краевой столице уровень воды в Хабаровске в ближайшие два дня поднимется на 15-20 сантиметров.

- Изменится обстановка и в других населенных пунктах. Наиболее паводкоопасные районы – Верхнебуреинский, Хабаровский и Тугуро-Чумиканский. Здесь подъем уровня воды ожидается на 1-2 метров, в Верхнебуреинском районе – до 3-4 метров с подтоплением низкопойменных мест, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Сейчас все реки в большинстве своем находятся в берегах. Местами подтоплены поймы рек Бурея, Подхоренок (на 10 см), Амугнь, Уда (на 4 см).

Отметим также, что в верхнем течении реки Бурея в Верхнебуреинском районе в уровень воды у населенного пункта Усть-Ургал у гидропоста Усть-Ниман составил 652 см. Гидрологи прогнозируют, что 25-26 июля вода поднимется до отметки в 850-950 см, при неблагоприятной отметке 850 сантиметров. Относительно стабильным остается уровень в поселке Чекунда. У села Удское на реке Уда вода дошла до отметки 604 сантиметра, неблагоприятным явление будет, если вода доберется до уровня в 750 сантиметров. Подъем уровня воды до 720-780 сантиметров ожидается 25-26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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