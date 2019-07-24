СЕГОДНЯ 03:27 2019-07-24T03:27:54+03:00

К школам Комсомольска принесут цветы в память о погибших при пожаре в «Холдоми» детях Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Хабаровском крае объявили трехдневный траур по детям, погибшим от пожара в детском лагере «Холдоми». Елизавета. Вероника. Алексей. София. Комсомольск-на-Амуре помнит и скорбит. Выразить соболезнование родным и близким ребят горожане смогут, принеся цветы к школам, где учились юные комсомольчане.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, цветы принести можно будет к школам №32, расположенной на улице Аллея Труда 55, корпус 2, и №36, расположенной по адресу Аллея Труда 57, корпус 6, к лицею № 1 на улице Пирогова, 21. Желающие тут же в учебных заведениях смогут оставить материальную помощь для семей погибших детей.

Напомним, ранее сообщалось, что страшная трагедия унесла жизнь 11-летней девочки. Однако к вечеру, 23 июля, стало известно о смерти еще двух детей. Пожар случился в ночь с 22 на 23 июля. На момент возгорания на территории туристического комплекса находились 250 детей, 189 из которых жили в палатках из ПВХ.

ИСТОЧНИК KP.RU