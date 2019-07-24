2019-07-24T03:50:35+03:00
Общество

На сайте больницы в Хабаровском крае нашли серьезную ошибку

В медучреждении забыли адаптировать сайт для людей с плохим зрением
Александр ШТААЛЬ
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На сайте больницы в Хабаровском крае нашли серьезную ошибкуНа сайте больницы в Хабаровском крае нашли серьезную ошибкуФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае одна из больниц оказалась в центре внимания сотрудников прокуратуры. Так, в медучреждении в Вяземском районе создали полезный и нужный сайт, однако допустили при этом серьезную ошибку – не адаптировали интернет- ресурс для людей с плохим зрением.

- Данную ситуацию расценили как нарушение требований закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Также этот сайт не соответствовал ГОСТу, предъявляемому к интернет-ресурсам для инвалидов по зрению, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки главному врачу больницы внесли представление с требованием устранить найденный недочет. На сегодняшний день выявленную ошибку в медучреждении исправили. Теперь люди с ограниченными возможностями по зрению могут беспрепятственно получать информацию, размещенную на сайте больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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