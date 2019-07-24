2019-07-24T04:12:00+03:00
Происшествия

Переход по «зебре» оказался опасным маневром для хабаровчанина

Мужчину сбила машина прямо на пешеходном переходе
Александр ШТААЛЬ
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Переход по «зебре» оказался опасным маневром для хабаровчанинаПереход по «зебре» оказался опасным маневром для хабаровчанинаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 23 июля, в поселке имени Горького случилось дорожное происшествие, в котором пострадал пешеход. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако добраться до противоположной стороны он не смог. Во время перехода он угодил под колеса машины Toyota Vitz.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, иномарка ехала по улице Горького со стороны улицы Полевой в сторону улицы Княжничной. На пути следования была 2зебра», по которой шел человек. Однако автолюбительница не успела вовремя отреагировать на ситуацию и сбила пешехода.

В результате этого происшествия мужчина предположительно 55 лет попал в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, а также переломы теменной кости и правой пятки. Пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. Предварительно известно, что автолюбительница была трезва на момент аварии. В отношении нее составили административный протокол, а также рапорт об обнаружении признаков уголовного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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