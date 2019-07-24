2019-07-24T04:30:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 году

В регионе аттестацию прошли пять тысяч 884 выпускника
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 годуВ Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 году. Так, Всего аттестацию прошли пять тысяч 884 ученика, из них наивысший результат показали 27 выпускников.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, максимальное количество баллов вчерашние школьники получили по русскому языку, таких работ было 17, по химии - три, по истории, информатике и информационно-коммуникационным технологиям по две работы в каждом предмете. Также по одной стобалльнной работе было по биологии, географии и математике профильного уровня.

Отметим, что в школах № 16 Комсомольска-на-Амуре, Лицее инновационных технологий Хабаровска, школе № 80 с углубленным изучением отдельных предметов уверенно держат планку по подготовке стобалльников.

К слову, количество выпускников, получивших 80 и более баллов, также увеличилось в регионе по сравнению с 2018 годом. В этом году школьники решили попробовать свои силы в аттестации по китайскому языку. Сдавать экзамен отправились 10 человек, лучший результат зафиксировали на уровне 99 баллов.

Напомним, что с 2022 года иностранный язык станет третьим обязательным экзаменом наряду с русским языком и математикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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