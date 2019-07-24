Китайские овощи пытались выдать за фермерские в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:33 2019-07-24T05:33:35+03:00

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В Хабаровске провели проверку ярмарок «выходного дня» и нашли серьезные нарушения. Торговцы предлагали покупателям товары якобы произведенные местными фермерами, но на самом деле продукцию привезли из Приморского края и Китая. Нарушители промышляли на территории ярмарки, расположенной около торгового центра «Экодом».

- Во время проверки также нашли нарушения минимальных требований. Например, у торговцев отсутствовали вывески и ценники, сами продавцы не всегда могут предъявить учредительные документы и справки, подтверждающие качество продукции. С такими предпринимателями в одностороннем порядке будут расторгнуты отношения. Их место займут добросовестные фермеры, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что подобные проверки будут проводить постоянно. Как только данные мониторинга соберут воедино и проанализируют, можно будет поднимать вопрос о субсидировании ярмарок из бюджета края и предоставлении бесплатных торговых мест местным товаропроизводителям.

Напомним, в краевых ярмарках участвуют на сегодняшний день 45 крестьянских фермерских хозяйств, более 80 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства из Хабаровска и районов имени Лазо, Хабаровского, Вяземского, Бикинского и Нанайского.

ИСТОЧНИК KP.RU