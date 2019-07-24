«Российский Красный крест» появится в жизни осужденных в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-24T06:03:29+03:00

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В Хабаровском крае среди осужденных собираются пропагандировать идеи милосердия, добра и гуманизма. Эту работу проведут в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Документ накануне подписали руководители Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и УФСИН России по Хабаровскому краю.

- Работа «Российского Красного креста» будет распространяться не только на осужденных, лишенных свободы, но и осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции края. Сотрудничество будет выражаться в виде обмена инновационными методами проведения волонтерских мероприятий, встреч с представителями общественной организации и проведении обучающих тренингов, семинаров, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в рамках подписанного соглашения будут проводить культурно-просветительские и патриотические мероприятия с осужденными. Внимание уделят в том числе развитию культурного добровольчества, повышению общественного интереса к литературе у осужденных, формированию толерантного отношения в обществе к бывшим осужденным.

ИСТОЧНИК KP.RU