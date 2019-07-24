2019-07-24T06:43:24+03:00
Общество

Память погибших в «Холдоми» детей почтут цветами в Хабаровске

На площадке возле кинотеатра «Гигант» горожане также оставляют игрушки
Александр ШТААЛЬ
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Память погибших в «Холдоми» детей почтут цветами в ХабаровскеПамять погибших в «Холдоми» детей почтут цветами в ХабаровскеФото: Владимир ЗЕНКОВ
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В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре школьниках из Комсомольска-на-Амуре. Страшная трагедия случилась в ночь с 22 на 23 июля. Сразу стало известно о гибели одиннадцатилетней девочки. К вечеру 23 июля поступила информация о том, что в больнице скончались еще три ребенка.

Сегодня, 24 июля, память погибших детей почтут не только в Комсомольске-на-Амуре, но и в Хабаровске. Сочувствующие горожане несут цветы и игрушки. В городе Юности их оставляют на территории школы №32, расположенной на улице Аллея Труда, 55, корпус 2, и №36, расположенной по адресу Аллея Труда, 57, корпус 6, а также возле лицея №1 на улице Пирогова, 21. По данным, предоставленным редакции «КП», в Хабаровске такая площадка появилась рядом с кинотеатром «Гигант».

Напомним, сегодня, 24 июля, в храмах Хабаровской епархии на литургиях поминали усопших детей, молились о здравии пострадавших, о родителях и родственниках ребят, погибших и пострадавших в пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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