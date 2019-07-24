2019-07-24T06:48:20+03:00
Общество

Биробиджанка отсудила у мэрии компенсацию за травму после падения на скользкой дороге

Женщина месяц провела в больнице из-за закрытого перелома костей голени
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанка отсудила у мэрии компенсацию за травму после падения на скользкой дорогеБиробиджанка отсудила у мэрии компенсацию за травму после падения на скользкой дорогеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В истории биробиджанки, которая поскользнулась и сломала ногу, наконец-то появилась ясность. Женщина затеяла судебные разбирательства с мэрией, требуя выплатить ей компенсацию за травму, которую получила в феврале 2019 года. Тогда она шла по одной из улиц, поскользнулась, упала, а потом не смогла самостоятельно встать из-за боли в ноге. Женщине вызвали скорую помощь.

- Врачи диагностировали у биробиджанки закрытый перелом костей голени. Ей пришлось месяц провести в больнице, лечение продолжается и по сегодняшний день у травматолога. Ей постоянно нужны лекарства, а еще женщине тяжело передвигаться самостоятельно, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Суд учел эти обстоятельства, а также принял во внимание, что собственник дороги, где женщина травмировалась, все-таки мэрия Биробиджана. В администрации должны были следить за состоянием дорог, но этому вопросу не уделили должного внимания. Тем более, на этом участке не было пешеходных тротуаров. По решению служителей Фемиды в мэрии обязаны выплатить горожанке компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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