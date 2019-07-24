СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-24T07:12:31+03:00

Детям, пострадавшим от пожара в «Холдоми», в Комсомольске помогают психологи Фото: Анастасия ОСИПОВА

Для консультации можно позвонить на телефон «горячей линии» или обратиться в психологический центр

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В Комсомольске-на-Амуре психологи оказывают помощь детям, находившимся в момент пожара в загородном лагере «Холдоми», и их родителям. Обратиться за консультацией приглашают в группу экстренного реагирования, в составе которой психологи управления образования администрации города. Более подробная информацию по телефону 8-914-424-64-29

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, обратиться за психологической помощью можно также в Городскую психиатрическую больницу. Также в городе работает круглосуточная «горячая линия» по телефону 8-914-416-03-11.

Психологическую помощь оказывают и в Центре психологического решения и психоанализа «Решение» (Дальневосточное профессиональное сообщество психологов). Он находится по адресу улица Кирова, 21/2. Консультации проходят с 10:00 до 20:00. Телефоны для связи 8-914-171-41-50, 23-29-00 и 30-01-20.

Напомним, ранее в Хабаровском крае уже начали оказывать психологическую помощь пострадавшим при пожаре в детском лагере «Холдоми». Страшная трагедия унесла жизни четырех детей. Одна девочка скончалась во время пожара, еще трое - в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU