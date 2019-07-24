2019-07-24T07:55:56+03:00
Происшествия

Губернатор ЕАО выразил соболезнования семьям погибших в «Холдоми» детей

Телеграмму от Александра Левинталя сегодня получили в краевом правительстве
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Губернатор ЕАО выразил соболезнования семьям погибших в «Холдоми» детейГубернатор ЕАО выразил соболезнования семьям погибших в «Холдоми» детейФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Еврейской автономной области выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью детей в палаточном лагере «Холдоми». Скорбную телеграмму от его имени получил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Уважаемый Сергей Иванович! От имени правительства и жителей Еврейской автономной области выражаю глубокие соболезнования всем жителям Хабаровского края в связи с трагедией в детском палаточном лагере, унесшей юные жизни, - говорится в тексте телеграммы. - ЕАО и Хабаровский край связывают тесные и добрососедские отношения, потому эта трагедия особой печалью отозвалась в сердцах моих земляков. Мы искренне сопереживаем безутешному горю родителей погибших детей и желаем скорого полного выздоровления всем, кто пострадал в этой трагедии.

Напомним, палаточный лагерь в «Холдоми» сгорел прошлой ночью. На момент возгорания на территории туристического комплекса находились 250 детей, 189 из которых жили в палатках из ПВХ, где и произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей - одна девочка на месте и еще трое скончались в реанимации к вечеру того же дня. По случаю трагедии на территории Хабаровского края объявлен трехдневный траур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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