Покалеченная в аварии пенсионерка в Хабаровском крае отсудила у обидчика компенсацию

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-24T08:42:25+03:00

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Жительница Советской Гавани через суд добилась выплаты моральной компенсации автолюбителем, который сбил ее на дороге. Женщина шла, как положено, по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Однако до противоположной стороны трассы она не добралась – оказалась под колесами иномарки. После аварии у нее были переломы костей ног и таза.

- Женщина долго лечилась в больнице, а после выписки несколько месяцев должна была лежать в постели. Она по состоянию здоровья не могла сама прийти в суд, поэтому ее интересы представлял адвокат, которому удалось выиграть суд. Правда, размер требуемой компенсации тогда по решению суда сократили в пять раз, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Итог не устроил истца. Было назначено повторное заседание судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда. Тогда удалось добиться изменения решения суда первой инстанции – компенсацию морального вреда увеличили до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU