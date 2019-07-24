2019-07-24T09:19:40+03:00
Общество

Туристы идут навстречу военным по заповедному острову в Хабаровском крае

Группа уже обозначила первую треть 50-километрового маршрута
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Туристы идут навстречу военным по заповедному острову в Хабаровском краеТуристы идут навстречу военным по заповедному острову в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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На Большом Шантаре с юга, с берега губы Якшина, бригада из трех человек прокладывает интереснейший туристический маршрут поперек острова к Соленому озеру. Возглавляет группу сотрудник «Заповедного Приамурья» Иван Бахтин, его сопровождают двое волонтеров из Хабаровска и Амурска.

- Ребятам предстоит преодолеть около пятидесяти километров разнообразных островных биотопов: то сплошные заросли кедрового стланика, то хвойный лес, то марь и болота, предгорье и перевал, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Туристам, по-настоящему любознательным, будет на что посмотреть, преодолевая эти поистине уникальные километры дикой природы.

Как уточнили в ведомстве, пока бригада проложила только треть маршрута, однако это только начало. А на северной стороне Шантара группа должна встретиться с экологическим взводом Восточного Военного округа, который четвертый сезон наводит на острове порядок.

Напомним, военные на Шантаре занимаются ликвидацией накопленного экологического ущерба от былого пребывания на острове воинских подразделений - убирают ржавые бочки и прочий мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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