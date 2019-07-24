СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-24T11:09:18+03:00

В последний раз его видели в районе арены «Ерофей»

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В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича. По предварительной информации, в последний раз его видели в районе Арены «Ерофей» 21 июля. На данный момент о его местонахождении ничего не известно. К жителям города обращаются с просьбой помочь в поисках.

Как сообщили в ПСО «Амур-Поиск», мужчина в день исчезновения был одет в клетчатую синюю рубашку, спортивные темно-синие штаны и шлепанцы. Из примет седые волосы, глаза голубые, телосложение среднее. Рост горожанина 175 сантиметров.

В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

Также у пропавшего есть и особые приметы – татуировка на правой руке, выполненная в виде рисунка на тему военно-морского флота. Всех, кто может располагать информацией о местонахождении мужчины, убедительно просят связаться с сотрудниками поисково-спасательного отряда по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Любые данные могут быть чрезвычайно полезными.

ИСТОЧНИК KP.RU