В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича
В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича. По предварительной информации, в последний раз его видели в районе Арены «Ерофей» 21 июля. На данный момент о его местонахождении ничего не известно. К жителям города обращаются с просьбой помочь в поисках.
Как сообщили в ПСО «Амур-Поиск», мужчина в день исчезновения был одет в клетчатую синюю рубашку, спортивные темно-синие штаны и шлепанцы. Из примет седые волосы, глаза голубые, телосложение среднее. Рост горожанина 175 сантиметров.
В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
Также у пропавшего есть и особые приметы – татуировка на правой руке, выполненная в виде рисунка на тему военно-морского флота. Всех, кто может располагать информацией о местонахождении мужчины, убедительно просят связаться с сотрудниками поисково-спасательного отряда по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Любые данные могут быть чрезвычайно полезными.
ИСТОЧНИК KP.RU