2019-07-24T14:11:07+03:00
Происшествия

Утонувших отца и дочку на реке Амгунь продолжают искать в Хабаровском крае

Вчера, 23 июля, уже обследовали 20 километров береговой полосы
Александр ШТААЛЬ
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Утонувших отца и дочку на реке Амгунь продолжают искать в Хабаровском краеУтонувших отца и дочку на реке Амгунь продолжают искать в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае продолжается поисковая операция на реке Амгунь. Спасатели ищут 63-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочку. Мужчина и ребенок оказались в воде, когда катамаран, на котором они плыли, перевернулся. На борту находились еще два ребенка. На них были надеты спасательных жилеты, и это помогло детям выжить. Судьба отца семейства и девочки пока неизвестна.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вчера, 23 июля, спасатели и полицейские обследовали 20 километров береговой полосы реки Амгунь. Результатов пока нет, поиски продолжаются.

Предварительно известно, что мужчина с детьми сплавлялся с группой туристов. При этом путешественники не стали регистрировать свой маршрут в чрезвычайном ведомстве. Путь пролегал от станции Сулук в направлении поселка Березовый. Катамаран перевернулся в 5 километрах от поселка Джамку во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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