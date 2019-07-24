Больше полутора тысяч биробиджанцев расселят из ветхих бараков

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-24T14:10:17+03:00

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В Биробиджане собираются расселить аварийные дома. Такими на сегодняшний день признаны 77 домов. Из них 62 здания признали аварийными до 1 января 2017 года. Новые квартиры горожане получат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который будет действовать в регионе с 2019 по 2024 годы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ближайших планах расселить одну тысячу 608 биробиджанцев. На первом этапе, то есть в период с 2019 по 2020 годы собираются расселить 57 квартир, на втором, с 2020 по 2021 годы – 60 квартир, с 2021 по 2022 годы - 85 квартир, в 2022-2023 годах - 314 и в 2023-2024 годах - 140. В целом под расселение попадают 656 квартир.

За пять лет реализации программы из бюджета потратят более одного миллиарда рублей. Отметим, что городские власти намерены до 1 сентября разработать стратегию развития территории Биробиджана.

ИСТОЧНИК KP.RU