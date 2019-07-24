СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-24T14:09:19+03:00

В Комсомольске в больницу обратились родители еще одного пострадавшего при пожаре мальчика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Хабаровском крае количество пострадавших при пожаре в детском лагере «Холдоми» увеличивается. Сегодня в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре за помощью обратились родители мальчика, который оказалась в злополучном лагере в момент трагедии. На данный момент известно, что ребенку 12 лет. Врачи зафиксировали у него поверхностные ожоги.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, родственники несовершеннолетнего отказались от госпитализации. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и назначили курс лечения. Отметим, что в больницах, куда обращаются родители детей, находившихся в загородном лагере «Холдоми» во время пожара, фиксируют всех обратившихся.

Напомним, ранее в правительстве края сообщили о решении помочь семьям детей пострадавших в жуткой трагедии. Так, родителям погибших детей выплатят по одному миллиону рублей, тем, кто получил тяжкий и средней тяжести вред здоровью по 400 тысяч рублей. Также по 200 тысяч рублей перечислят детям и взрослым, которые получили легкие травмы. Степень тяжести вреда здоровью определят медики.

ИСТОЧНИК KP.RU