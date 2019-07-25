Погода в Хабаровске на 25 июля 2019 года: до +19, дождь
Вторжение арктического воздуха в атмосферу региона прервало господство летней жары. Скоро высокие температуры вернутся. Но пока столкновение теплой воздушной массы из Китая и холодной с севера приводит к нестабильности погоды. Осадки пока продолжатся, ветер сохранится.
В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.
В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра 156 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 30-40 см. Температура воды 22,6 градусов.
В Бикине дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17. Уровень Амура у Города Юности 153 см.
В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 129 см.
В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21.
ИСТОЧНИК KP.RU