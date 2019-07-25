СЕГОДНЯ 02:30 2019-07-25T02:30:11+03:00

Погода в Хабаровске на 25 июля 2019 года: до +19, дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Дождливо будет на большей части региона

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Вторжение арктического воздуха в атмосферу региона прервало господство летней жары. Скоро высокие температуры вернутся. Но пока столкновение теплой воздушной массы из Китая и холодной с севера приводит к нестабильности погоды. Осадки пока продолжатся, ветер сохранится.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра 156 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 30-40 см. Температура воды 22,6 градусов.

В Бикине дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17. Уровень Амура у Города Юности 153 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 129 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21.

ИСТОЧНИК KP.RU