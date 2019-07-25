2019-07-25T03:24:24+03:00
Общество

Хабаровчанин пробирался в зал суда с газовым баллончиком и ножом

На входе он сказал, что у него нет ничего запрещенного, а при досмотре выяснилось, что есть
Ольга КИВА
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Хабаровчанин пробирался в зал суда с газовым баллончиком и ножомХабаровчанин пробирался в зал суда с газовым баллончиком и ножомФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В зал суда в Хабаровске посетитель намеревался пройти с газовым баллончиком и складным ножом. Запрещенные предметы мужчина спрятал в ручную кладь. При этом охранникам на входе он сказал, что не имеет «ничего такого». На слово, ему, конечно же, не поверили и попросили открыть сумку для досмотра.

- Проносить подобные предметы в зал суда нельзя. Они могут стать орудием посягательств на жизнь и здоровье судей, заседателей, участников судебного процесса. Нарушителю этого «железного» правила придется ответить по закону. На него уже составили административный протокол, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вот так нелепо провалилась попытка горожанина скрыть от глаз правоохранителей запрещенные предметы. Остается надеяться, что опыт этого незадачливого господина будет примером для тех, кто захочет совершить что-то подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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