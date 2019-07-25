«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в этом сезоне
Матч с частной командой из Песчанокопского проходил в Ростове-на-Дону, на местной арене в присутствии более чем трех тысяч зрителей. Игра состоялась в три часа ночи по хабаровскому времени.
- Перед встречей армейцы изменили схему, играли в четыре центральных защитника и это сработало. Оба гола в ворота «Чайки» забил полузащитник Адлан Кацаев. Первый на восьмой минуте встречи, второй с пенальти на 12 минуте, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».
Так же стоит отметить, что голкипер хабаровской команды Обухов в этот раз провел «сухую» встречу не позволив забить в свои ворота ни одного мяча.
Сейчас армейцы поднялись на 12 строчку турнирной таблицы, имея в активе одну победу и одну ничью. Строчкой выше с преимуществом в одно очко стоит владивостокский «Луч». Возглавляет список подмосковный клуб «Химки» с 12 очками, замыкает «Авангард» с одним очком.
Следующая игра с участием армейцев пройдет дома, на своем поле «СКА-Хабаровск» будет принимать воронежский «Факел», занимающий пока 17 строчку таблицы.
ИСТОЧНИК KP.RU