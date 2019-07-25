«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в этом сезоне

СЕГОДНЯ 02:55 2019-07-25T02:56:00+03:00

Матч с «Чайкой» закончился со счетом 0:2 в пользу хабаровчан

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Матч с частной командой из Песчанокопского проходил в Ростове-на-Дону, на местной арене в присутствии более чем трех тысяч зрителей. Игра состоялась в три часа ночи по хабаровскому времени.

- Перед встречей армейцы изменили схему, играли в четыре центральных защитника и это сработало. Оба гола в ворота «Чайки» забил полузащитник Адлан Кацаев. Первый на восьмой минуте встречи, второй с пенальти на 12 минуте, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Так же стоит отметить, что голкипер хабаровской команды Обухов в этот раз провел «сухую» встречу не позволив забить в свои ворота ни одного мяча.

Сейчас армейцы поднялись на 12 строчку турнирной таблицы, имея в активе одну победу и одну ничью. Строчкой выше с преимуществом в одно очко стоит владивостокский «Луч». Возглавляет список подмосковный клуб «Химки» с 12 очками, замыкает «Авангард» с одним очком.

Следующая игра с участием армейцев пройдет дома, на своем поле «СКА-Хабаровск» будет принимать воронежский «Факел», занимающий пока 17 строчку таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU