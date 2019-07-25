2019-07-25T05:50:09+03:00
Общество

Два дома в Хабаровске 25 июля остались без горячей воды

Причиной тому стал порыв на теплотрассе
Ольга КИВА
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Два дома в Хабаровске 25 июля остались без горячей водыДва дома в Хабаровске 25 июля остались без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске сегодня, 25 июля, два дома стались без горячей воды. Временно ресурс не подают в многоквартирниках №№ 119 и 121 по улице Запарина. Причина тому - порыв на теплотрассе, который в ближайшее время устранят работники аварийной бригады. По данным на семь часов утра, в городе не зафиксировали случаев отключения холодной воды.

Также в мэрии Хабаровска сообщили, что на сегодняшний день заправили девять газораспределительных установок, другими словами, распределил больше 21 тонны топлива. В городе не работают 36 лифтов. За минувшие сутки с улиц и дворов города вывезли почти 63 кубометра песка и мусора. Для уборки в городе задействовали 174 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, в том числе ночью работали 10 машин.

По данным единой городской диспетчерской службы, на улицах города случилось 27 дорожных аварий, один пожар и девять возгораний. Горожане обратились за медицинской помощью на пульт «03» 599 раз. Также с улиц города эвакуировали 34 неправильно припаркованных автомобиля.

Сегодня утром на маршруты вышло 638 единиц транспорта. Из них 37 трамваев, 20 троллейбусов и 581 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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