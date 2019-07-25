2019-07-25T04:51:55+03:00
Общество

В Хабаровском крае впервые захотели назвать районную дорогу в честь известного садовода

В итоге задумку реализовали иначе – установили баннер, обозначив тем самым «дорогу памяти»
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае впервые захотели назвать районную дорогу в честь известного садовода ФОТО: Администрация Хабаровского районаВ Хабаровском крае впервые захотели назвать районную дорогу в честь известного садовода ФОТО: Администрация Хабаровского района
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Жители Хабаровского района решили назвать районную дорогу в честь известного садовода Леонида Павловича Кузнецова. Такой почести удостоили трассу, соединяющую село Восточное и поселок Дачный. Однако практика такова – в честь кого-то называют только улицы в населенных пунктах.

- Не хотелось обижать местных жителей и отказывать им в такой простой просьбе. Поэтому предложили альтернативный вариант – установить баннер, обозначив тем самым «дорогу памяти». Такое предложение понравилось сельчанам. Баннер уже установили. Торжественное открытие «дороги памяти» прошло в минувшую субботу, 20 июля, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Для справки. Леонид Павлович Кузнецов более 20 лет развивал и популяризировал дачное и садоводческое движение в Хабаровском крае. Он возглавлял Хабаровский межрайонный союз садоводов несколько лет. Среди его заслуг – подготовка к изданию книги о садоводах Хабаровска и дачном движении в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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