Биробиджанцы переживают из-за ремонта моста через реку Биру

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-25T05:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане собираются привести в порядок мост через реку Биру. Конструкция уже давно требует ремонта, добрались руки чиновников до него только сейчас. Пока в администрации города проводят аукцион, чтобы выбрать подрядчика для этого объекта. Также в мэрии отвечают на вопросы горожан.

- Чаще всего люди спрашивают, не возникнет ли транспортного коллапса из-за того, что мост перекроют. Напомним, старую конструкцию начнут разбирать после установки временной переправы. В конкурсной документации предусмотрели эти расходы. К слову, ширина временной переправы для автомобилей составит восемь метров, а ширина пешеходных дорожек – полтора метра каждая. Точная дата закрытия движения по мосту пока не известна, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве сроки торгов сократились. Так, на размещение плана-графика уйдет не более одного дня, на подачу заявок семь дней, а не до 20 дней, как было раньше. В итоге потенциальные подрядчики должны подать заявки до 31 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU