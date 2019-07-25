2019-07-25T07:27:37+03:00
Дом. Семья

Комсомольчан приглашают на смотрины новорожденного леопарда

Счастливыми родителями стали представители пятнистых кошачьих Камоль и Веста
Ольга КИВА
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Комсомольчан приглашают на смотрины новорожденного леопарда ФОТО: Зоосад «Питон»Комсомольчан приглашают на смотрины новорожденного леопарда ФОТО: Зоосад «Питон»
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В зооцентре «Питон» случилось приятное событие – на свет появился маленький леопарденок. Его родители – Камоль и Веста, дальневосточные леопарды, которые обитают в зоосаде. Предварительно известно, что это мальчик.

Как сообщили в зоосаде, смотрины малыша назначили на 17 августа. Впервые котенка посетители увидят на территории строительства зоопарка «Сихотэ-Алинь». Одной из первых, кому выпала возможность пообщаться с новорожденным, была директор зоосада Ирина Трифонова. Она же попала в объектив фотокамеры вместе с пятнистым малышом.

Напомним, ранее сообщалось, что в семьях лемуров и лам родились малыши. К слову, они тоже мальчики, которые довольно активны и не прячутся от посетителей. Работники зоосада не смогли сами определиться с именами для молодой поросли и решили организовать конкурс, участвовать в котором могли все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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