2019-07-25T07:02:24+03:00
Происшествия

Ревность в пьяном угаре стала причиной трагедии в Хабаровске

По версии следствия, мужчины повздорили из-за женщины, в итоге один под следствием, второй убит
Александр ШТААЛЬ
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Ревность в пьяном угаре стала причиной трагедии в ХабаровскеРевность в пьяном угаре стала причиной трагедии в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередная пьяная посиделка, участниками которой стали двое мужчин и женщина, закончилась трагедией в Хабаровске. Началось все с застолья, которое устроил хозяин квартиры и его гость.

- По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, о чем-то говорили, а потом начали ругаться. Поводом для неприятного разговора стала ревность хозяина жилья. Он ревновал свою сожительницу к гостю. В какой-то момент мужчина перешел от слов к действию – схватил нож и ударил им гостя в грудь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Хозяина квартиры вскоре задержали и завели на него уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уже закончилось, материалы передали в суд на рассмотрение. Вскоре и сам фигурант сядет на скамью подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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