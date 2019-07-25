2019-07-25T06:00:57+03:00
Общество

«Холдоми» в Хабаровском крае опустеет сегодня, 25 июля

В 14:00 автобус с последними детьми уедет в Комсомольск
Александр ШТААЛЬ
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«Холдоми» в Хабаровском крае опустеет сегодня, 25 июля«Холдоми» в Хабаровском крае опустеет сегодня, 25 июляФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае объявили о закрытии детского лагеря «Холдоми». Соответствующее распоряжение об этом подписал 24 июля губернатор Сергей Фургал. По информации, предоставленной в пресс-службе правительства региона, сегодня, 25 июля, загородный лагерь опустеет совсем.

- На данный момент на территории лагеря находятся 62 ребенка. В 14:00 приедет автобус, который часть детей доставит в Комсомольск, откуда их заберут родители. Остальных ребят продолжают забирать родители, - говорится в сообщении.

После 14:00 на территории комплекса детей не будет. В администрации детского лагеря также заявили о готовности оказать помощь пострадавшим и их родителям. Одновременно с этим в организации решают вопрос о компенсациях и стараются перейти от слов к действиям.

Внимание родителей обращают на то, что заявления на возврат путевок принимают в офисе продаж на улице Молодогвардейской, 4 в Комсомольске-на-Амуре. Покупателям из других городов нужно обратиться за справкой по телефонам (4217) 340-014 или (4217) 340-800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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