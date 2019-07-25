2019-07-25T07:59:41+03:00
Происшествия

Тайну исчезнувшего кошелька разгадали в Комсомольске-на-Амуре

Владелица не знала, что и думать, когда обнаружила пропажу
Александр ШТААЛЬ
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Тайну исчезнувшего кошелька разгадали в Комсомольске-на-АмуреТайну исчезнувшего кошелька разгадали в Комсомольске-на-АмуреФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница города Юности внезапно лишилась кошелька. Она не сразу сообразила, кто и когда мог стащить у нее эту вещь. Чтобы разобраться в ситуации, горожанка обратилась в полицию.

- Со слов заявительницы было ясно, что она оставила кошелек в служебном помещении офиса. Женщина вышла из помещения и вернулась буквально через несколько минут и не нашла его на прежнем месте. Ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что за те несколько минут, что женщина отсутствовала в помещении, некто зашел и забрал кошелек. Основным подозреваемым в краже стал 35-летний безработный местный житель. Фигурант рассказал, что заметил кошелек на столе, забрал его и вышел из офисного здания. Деньги он потратил на собственные нужды. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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