Тайну исчезнувшего кошелька разгадали в Комсомольске-на-Амуре
Жительница города Юности внезапно лишилась кошелька. Она не сразу сообразила, кто и когда мог стащить у нее эту вещь. Чтобы разобраться в ситуации, горожанка обратилась в полицию.
- Со слов заявительницы было ясно, что она оставила кошелек в служебном помещении офиса. Женщина вышла из помещения и вернулась буквально через несколько минут и не нашла его на прежнем месте. Ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время расследования выяснилось, что за те несколько минут, что женщина отсутствовала в помещении, некто зашел и забрал кошелек. Основным подозреваемым в краже стал 35-летний безработный местный житель. Фигурант рассказал, что заметил кошелек на столе, забрал его и вышел из офисного здания. Деньги он потратил на собственные нужды. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU