Первый дом на ДОСах в Хабаровске обрел новую крышу

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-25T07:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в районе ДОС начали обновлять крыши домов. Первый результат этой работы налицо – в доме по адресу ДОС, 21 новую кровлю уже увидели члены комиссии по приемке работ. К слову, этот дом стал одним из семи строений в этом районе, где планируют провести кровельные работы.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, в комплекс работ включили демонтаж старого покрытия и стяжки, ремонт вентиляционных шахт и установку зонтов над ними, а также выходов на кровлю и замену люков выхода на крышу на противопожарные. В рамках проделанных работ заменили фановые стояки, установили армированную песчано-цементную стяжку и кровлю из наплавляемых материалов.

Отметим, что работы по ремонту крыши обошлись в 2,1 миллиона рублей. На эти деньги обновили кровлю площадью чуть больше 762 квадратных метров. Близятся к концу работы на доме №16. Аналогичную процедуру проведут в многоквартирниках этого же района №№32, 33, 45, 50 и 66.

ИСТОЧНИК KP.RU