Желающие могут перевести деньги родителям, чьи дети погибли при пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-25T08:24:33+03:00

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В Хабаровском крае идет трехдневный траур о детях, погибших в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми». Одна девочка погибла непосредственно во время пожара, еще троих детей доставили в больницу, где они и скончались. Сегодня простятся с двумя детьми – Софьей и Елизаветой. Завтра, 26 июля, в Комсомольске-на-Амуре предадут земле Веронику, также скончавшуюся в больнице от ожогов, а в субботу, 27 июля, пройдет церемония похорон Алексея.

- Желающие поддержать родителей пострадавших детей, могут перевести деньги на счета их мам. Реквизиты для перевода опубликованы с разрешения самих родителей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Реквизиты для перевода:

- Получатель Валова Юлия Анатольевна – счёт 40817810070005465693, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России, г. Хабаровск, БИК 040813608.

- Получатель Стрыгина Ирина Евгеньевна – счёт 40817810970005452298, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России, г. Хабаровск, БИК 040813608.

- Получатель Мартыненко Светлана Олеговна – счёт 40817810470050015999, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России, г. Хабаровск, БИК 040813608.

ИСТОЧНИК KP.RU