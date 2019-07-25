Покупатель в Биробиджане похитил дорогой алкоголь, заплатив за него

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-25T09:32:06+03:00

Мужчина просто взял скидочный стикер, прицепил его на бутылку и пошел на кассу

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Продавщице в Биробиджане понадобилась помощь правоохранителей. Один из ее покупателей решил схитрить – пришел на кассу с акционным товаром и собирался заплатить за него полцены. Загвоздка была в том, что стикер со скидкой в 50 процентов на эту продукцию не распространялся.

- Прибывшие в магазин росгвардейцы задержали 37-летнего горожанина. Как выяснилось, он просто взял стикер с другой продукции, приклеил его на бутылку дорогого алкоголя, а потом пошел на кассу. Своими действиями он ввел в заблуждение продавщицу и нанес материальный ущерб магазину, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по ЕАО.

Выяснилось также, что это не первый проступок горожанина. Ранее он уже практиковал такой способ совершения покупок. Фигуранта задержали по подозрению в мелком хищении чужого имущества. Позже злоумышленника передали в руки уполномоченного участкового полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU