2019-07-25T12:08:51+03:00
Общество

Энергетики в Хабаровском крае простили должникам пени

Речь идет о сумме в 1,4 миллиона рублей
Ольга КИВА
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Энергетики в Хабаровском крае простили должникам пениЭнергетики в Хабаровском крае простили должникам пениФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае энергетики отнеслись лояльно к должникам, которые согласились добровольно погасить свою задолженность. В качестве бонуса поставщики ресурса списали таким абонентам пени. Речь идет о сумме в 1,4 миллиона рублей.

- Акция проходила с апреля по май этого года. Она была рассчитана на должников из числа управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и прочих потребителей электроэнергии. Чтобы участвовать в ней, абонентам нужно было погасить имеющуюся задолженность, а также текущие начисления за май 2019 года, - рассказали в пресс-службе ПАО «ДЭК».

Воспользовались таким предложением более 1200 клиентов компании. Они оплатили энергетикам до 1 июня в общей сложности больше 130 миллионов рублей. К слову, акция затронула Еврейскую автономию, Хабаровский край, Амурскую область и Приморье. При этом абоненты из Хабаровского края оказались не в числе самых активных плательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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