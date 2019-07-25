За три года в Хабаровском крае собираются отремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-25T12:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае собираются привести в порядок 75 процентов дорог краевого значения. Об этом заявил Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства края. К слову, это был ответ на один из вопросов, которые главе министерства задавали жители региона.

- Он также рассказал о том, какие работы идут на участке дороги «Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый – поселок Амгунь – поселок Могды – рабочий поселок Чегдомын». Здесь самым проблемным признали участок с 16 по 27 километры. Там идут работы по обрезке арматуры, ямочному ремонту, устройство карт из асфальтобетонной смеси. Кроме того, дорожники занимаются устранением пучин и засыпкой промоин, - сообщили в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день в регионе ведут переговоры с Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством о включении ряда региональных дорог в программы, в рамках которых выделяют деньги из федерального бюджета. Рассматривается вопрос и о финансировании из краевой казны.

ИСТОЧНИК KP.RU