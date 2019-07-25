2019-07-25T12:57:10+03:00
Общество

Биробиджанские школьники вернулись из Хэгана

В поездку отправили только самых успешных в творчестве и учебе ребят
Ольга КИВА
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Биробиджанские школьники вернулись из ХэганаБиробиджанские школьники вернулись из ХэганаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджан вернулись школьники, которые побывали с визитом в городе-побратиме Хэган. Подобные поездки в областной столице стали доброй традицией и способом вознаградить ребят за отличную учебу и успехи в творчестве и спорте.

- Одного из делегатов, например, отправили в поездку за активное участие в конкурсе «Пятерки любимому городу». Со слов школьника Михаила, он пять лет учился, старался, и вот - отправился в Китай. Другая ученица восприняла эту поездку как ответный визит. Ее семья в прошлом году принимала семью из китайского города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во главе детской делегации был руководитель Спортивного клуба Центра детского творчества Аркадий Зайцев. Он больше всего интересовался тем, как в Хэгане устраивают полезный досуг подрастающих поколений. Отметим, что в рамках поездки также прошел товарищеский матч по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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