2019-07-26T02:55:30+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождь

Непогода похозяйничает на большей части региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождьПогода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Пока погода не настроена к прояснениям, хотя некоторые улучшения погоды всё же ожидаются. В атмосфере ситуация обстоит следующим образом: несколько циклонов на юге региона столкнулись с арктическим воздухом на севере. В результате образовались атмосферные фронты. Отсюда следует, что нас ждут снова осадки и нежаркий температурный фон.

В Биробиджане дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24. Уровень Амура у краевого центра 173 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем на 30-40 сантиметров. Температура воды 20,2 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +26+28.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20. Уровень Амура у города Юности 146 сантиметров.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17. Уровень Амура в устье реки 121 сантиметр.

В Охотске без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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