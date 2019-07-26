2019-07-26T01:35:54+03:00
Общество

На улице Гамарника в Хабаровске запретят парковку

Соответствующие знаки установят на участке от улицы Запарина до улицы Волочаевской
Ольга КИВА
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На улице Гамарника в Хабаровске запретят парковкуНа улице Гамарника в Хабаровске запретят парковкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске решили запретить парковку на улице Гамарника. Городские власти надеются, что эта мера поможет повлиять на сложившуюся ситуацию. Дело в том, что местным автолюбителям понравилось оставлять машины прямо на проезжей части. Как результат, возникает аварийная ситуация. Мириться с этим обстоятельством не стали, вот и приняли меры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрет вступит в силу, когда вдоль дороги появятся соответствующие дорожные знаки. Их собираются установить на участке трассы от улицы Запарина до Волочаевской. Знаки будут обозначать «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация», «Работает эвакуатор».

Отметим также, сами знаки на улице Гамарника появятся через 20 дней после того, как информацию о принятии запрета опубликовали на официальном сайте мэрии, а также в средствах массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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