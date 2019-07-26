Уровень Амура в Хабаровске 26 июля 2019 года: вода может подняться на 40-50 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:18 2019-07-26T02:57:40+03:00

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В Хабаровске ожидается подъем воды в реке Амур на 40-50 сантиметров. По прогнозам гидрологов, это произойдет в ближайшие два дня. На сегодняшний день уровень Амура составляет 173 сантиметра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в целом по краю пока нет зарегистрированных опасных гидрологических явлений. Однако в трех районах региона объявили штормовое предупреждение.

Речь идет о Хабаровском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. В первом ожидается ухудшение обстановки на реке Урми у села Кукан. Сегодня, 26 июля, вода задержится на отметке 800-850 сантиметров. Неблагоприятным явлением считают показатель в 850 сантиметром, опасным – в 950 сантиметров. В Верхнебуреинском районе на реке Бурея у поста Усть-Ниман гребень паводка прошел 24 июля с отметкой 912 сантиметров. При этом на отметке 850 сантиметров – это неблагоприятное явление, а на отметке в 1100 – опасное. Зафиксировали подтопление приусадебных участков в поселке Ургал-1.

В Тугуро-Чумиканском районе у села Удское с подходом воды с верхнего течения уровень может подняться до отметки в 750-800 сантиметров. Неблагоприятным явление считается на уровне 750 сантиметров, опасным - 800 сантиметров. Также 26-28 июля не исключена вероятность затопления дорог, линий связи, низких мест села Удское.

ИСТОЧНИК KP.RU